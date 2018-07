Wie kann ich eine E-Mail-Antwort an Kollegen veranlassen?

Frage an die Redaktion: Ich nutze Outlook 2016 und fahre bald in den Urlaub. Kann ich Outlook so einstellen, dass während meiner Abwesenheit Antworten auf geschriebene Mails nicht bei mir, sondern bei einem Kollegen landen?

Antwort: Ja, da geht sowohl mit Outlook 2016 als auch mit der 2013er-Version. Die Lösung ist ein sogenanntes Replyto- Feld.

Das erstellen Sie so:

Erstellen Sie wie gewohnt eine Nachricht per Klick auf "Neue E-Mail". Im Reiter "Optionen" klicken Sie dann unter "Weitere Optionen" auf "Antworten richten an" (2016) beziehungsweise "Direkte Antworten" (2013). Im Bereich "Übermittlungsoptionen" markieren Sie dann gegebenenfalls "Antworten senden an". Im Feld dahinter geben Sie dann – durch ein Semikolon getrennt – die E-Mail-Adresse an, an die die Antwort gehen soll. Den eigenen Namen können Sie ruhig stehen lassen, so dass Sie über die Antwort nach der Rückkehr aus dem Urlaub informiert sind.