Wie kann ich einen größeren Screenshot erstellen?

Frage an die Redaktion: „Ich erstelle ab und zu einen Screenshot mit der DTaste und füge das Bild danach mit S + v in Microsoft Word ein. Dort erscheint es aber viel zu klein und man kann nichts erkennen. Was kann ich tun, damit das Bild größer in Word erscheint?“

Antwort: Verwenden Sie zum Einfügen des Screenshots lieber ein Bildbearbeitungsprogramm wie Paint (das finden Sie im Startmenü unter Alle Programme/Zubehör) oder Paint.net. Ein Bildbearbeitungsprogramm erlaubt im Gegensatz zu Word das Abspeichern des Screenshots als Bilddatei (was ja auch seinem Zweck entspricht) und nicht als Textdokument.

Falls Sie doch lieber bei Word bleiben: Klicken Sie darin einfach mit der linken Maustaste auf das eingefügte Bild, damit die Anfasser am Rand sichtbar werden. Ziehen Sie diese bei gedrückter linker Maustaste von der Bildmitte weg nach außen, bis alle Details erkennbar sind. Zudem können Sie in Word mit dem Schieberegler "Zoom" unten rechts in der Fußleiste die Ansicht der Seite vergrößern.