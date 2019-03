Wie kann ich einen Windows 7 Lizenzcode zurückbekommen?

Frage an die Redaktion: „Ich muss dringend meinen PC mit Windows7 neu installieren, doch ich weiß nicht mehr, wo die Lizenznummer zu finden ist. Können Sie mir helfen und mir eine Lösung verraten, falls ich den Code nicht mehr finde?“

Antwort: Der 25stellige Lizenzcode („ProductKey“) befindet sich normalerweise auf der DVD-Hülle oder in der Verpackung von Windows7, je nachdem, was für eine Version Sie gekauft haben. Falls Ihr PC bereits mit Windows7 ausgeliefert wurde, finden Sie den ProductKey auf einem Aufkleber am Gerät.

Sollten DVD-Hülle, Verpackung oder Geräte-Aufkleber nicht mehr auffindbar sein, können Sie die Lizenznummer aus Ihrer aktuellen Windows7-Installation auslesen. Nutzen Sie dazu das Tool Windows Product Key Viewer, das Sie kostenlos aus dem Internet herunterladen können.