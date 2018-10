Wie kann ich im Windows-Explorer schneller zwischen den Ordnern wechseln?

Mit diesem Tipp wechseln Sie schnell zwischen vielen geöffneten Ordnern.

Einerseits sorgen viele Ordner dafür, dass Sie Ihre Dateien übersichtlich zusammengefasst ablegen können. Andererseits erscheint dann der Wechsel zwischen den Ordnern oft mühsam.

Zum Glück gibt es einen einfachen, weitgehend unbekannten Trick, wie Sie im Windows-Explorer schneller zwischen den Ordnern hin- und her blättern. Dieser Trick funktioniert sowohl unter Windows 10 als auch bei Windows 8.1, Windows 7 und Windows Vista!

Wenn Sie sich im Windows-Explorer in einem Ihrer Ordner befinden, zeigt Ihnen der Windows-Explorer in der Adressleiste den genauen Weg zu Ihrem Ordner an (der Weg wird im Fachjargon als „Pfad“ bezeichnet). Die einzelnen Ordner sind dabei durch ein kleines, nach rechts zeigendes Dreieck voneinander getrennt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste auf ein solches Trenn-Dreieck klicken, klappt unterhalb des Dreiecks ein Menü auf. In dem Menü zeigt Windows alle Ordner an, die sich in dem links danebenstehenden Ordner befinden.

Ein Klick auf einen der angezeigten Ordner genügt, um zu dem gewünschten Ordner zu gelangen.