Wie kann ich mich in ein fremdes WLAN einklinken?

Frage an die Redaktion: „Ich möchte im Urlaub in der Schweiz das WLAN des Hotels nutzen. Das Passwort bekomme ich mitgeteilt, aber wie kann ich mich anschließend damit einloggen?“

Antwort: Sie finden unten rechts in der Windows-Taskleiste das WLAN-Symbol. Besteht keine Verbindung, erkennen Sie das am Sternchen darüber. Wenn Sie daraufklicken, erscheint in einem Menü die Liste aller im Moment verfügbaren Funknetzwerke. Klicken Sie in der Liste auf das gewünschte Hotel- WLAN und danach auf die Schaltfläche "Verbinden".

Bei einem gesicherten Netzwerk werden Sie anschließend aufgefordert, das Passwort einzugeben. Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf "OK", um die Verbindung herzustellen. Bei manchen Hotels können Sie sich auch sofort ohne Passwortabfrage mit dem Netzwerk verbinden. Sie müssen Ihre Zugangsdaten dann aber nach dem Öffnen des Browsers auf einer speziellen, automatisch erscheinenden Internetseite eintragen.