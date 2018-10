Wie läuft mein Computer länger?

Frage an die Redaktion: „Wie kann ich verhindern, dass trotz aktiver Programmausführung (z. B. Datensicherung, große Downloads aus dem Internet) die Energiespareinstellungen den Computer lahmlegen, er also in den Ruhemodus wechselt, obwohl eigentlich noch die Programmausführung erfolgen soll?“

Antwort: In diesem Fall müssen Sie die Zeit, in der der Energiesparmodus greift, vorübergehend verlängern. Tippen Sie dazu „Energie" ins Suchfeld ein und drücken Sie Enter. Im neuen Fenster ändern Sie dann unter Standbymodus die Zeit, bis sich der PC abschaltet. Sind Sie sich nicht sicher, wie lange eine Aktion dauert, wählen Sie am besten "Nie". Vergessen Sie aber anschließend nicht, wieder eine andere Zeit einzurichten.