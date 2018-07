Wie schütze ich Windows 10 vor Passwortknackern?

Frage an die Redaktion: „Ich lese immer wieder von Passwortknackern. Und von der Möglichkeit mit entsprechenden Programmen zu jedem Windows-Computer Zugang zu bekommen. Das ist ja ein dicker Hund. Kann man sich dagegen wirklich nicht schützen?“

Antwort: Doch. Zwar können Sie nicht verhindern, dass ein Passwortknacker Ihr Windows-Passwort zurücksetzt. Aber Sie haben aber die Möglichkeit, ein verschlüsseltes Zweitkennwort einzurichten, das sich mit so einem Programm nicht aushebeln lässt.

Das funktioniert so:

In Windows 10 drücken Sie gleichzeitig die Windows-Taste + R. Im Ausführen-Fenster tippen Sie dann "syskey" ein und klicken auf "OK, Ja" und anschließend auf "Aktualisieren". Markieren Sie nun "Kennwort für den Systemstart". Tippen Sie jetzt zweimal das gewünschte Passwort ein und klicken Sie zweimal auf "OK".

Ab dem nächsten Windows-Start erscheint dadurch zusätzlich zur Windows-Anmeldung das Fenster "Kennwort für Systemstart". Hier müssen Sie das in Schritt 1 vergebene Kennwort eintippen und auf "OK" klicken. Erst dann haben Sie Zugriff auf Windows 10.

Tipp: Wenn Sie das neue „Systemstart-Kennwort“ wieder löschen möchten, drücken Sie gleichzeitig die Windows-Taste + R, tippen im "Ausführen"-Fenster wieder "syskey" ein und klicken auf "OK, Ja" und "Aktualisieren". Klicken Sie dann auf "Vom System generiertes Kennwort sowie Systemstartschlüssel lokal speichern" und "OK". Tippen Sie das oben vergebene Passwort ein und klicken Sie zweimal auf "OK".