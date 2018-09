Wie Sie Ordner schneller im Explorer finden

Jeder hat ja so seine Lieblingsordner. Um diese schnell zu öffnen, lassen sie sich zum Beispiel zum „Schnellzugriff “ hinzufügen oder als Verknüpfung in der Taskleiste einrichten. Was kaum einer kennt: Sie können Ordner auch als Laufwerk anlegen; sie fungieren fortan wie eine eigene Festplatte.

Öffnen Sie dazu den Explorer. Markieren Sie hier einen Ordner, den Sie als Laufwerk einbinden möchten. Klicken Sie jetzt oben im Reiter "Start" auf "Einfacher Zugriff" und dann auf "Als Laufwerk zuordnen". Im neuen Fenster wählen Sie nun einen beliebigen, freien Laufwerksbuchstaben oder übernehmen den Windows-Vorschlag. Zudem tragen Sie den Ordnerpfad folgendermaßen in das Feld Ordner ein: "\\localhost\Laufwerk$\Ordnerpfad"

Ein Beispiel: Um den Ordner C:\Backups anzugeben, tippen Sie "\\localhost\C$\Backups" ein. Wichtig zudem: Die Option "Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen" muss aktiv sein. Nach einem Klick auf "Fertig stellen" erscheint der Ordner im Explorer unter „Dieser PC“ als eigenständiges Laufwerk.