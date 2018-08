Wie Sie Speicherplatz auf der Systempartition sparen

Mit diesem praktischen Trick sparen Sie viel Platz auf Ihrer Systemfestplatte. Vielleicht kennen Sie das: Im Laufe der Zeit wird der Platz auf der Systempartition (in der Regel C:) immer knapper.

Das liegt unter anderem daran, dass Windows 10 Dokumente und Apps standardmäßig auf C: speichert. Windows 10 lässt Ihnen nun die Wahl. In den Einstellungen navigieren Sie zu "System, Speicher und Speicherort für neuen Inhalt ändern". In diesem Menü können Sie nun durch Klicken auf die entsprechenden Schaltflächen einstellen, wo Windows 10 im Store gekaufte Apps sowie Dokumente, Musikstücke, Videos und Bilder speichern soll. Klasse!

Drücken Sie die Windows-Taste + I und öffnen die "Einstellungen". Navigieren Sie zu "System", "Speicher". Klicken Sie unter "Weitere Speichereinstellungen" auf den Link "Speicherort für neuen Inhalt ändern". Klicken Sie in diesem Menü beispielsweise auf "Dieser PC (C:)" unter „Neue Apps werden gespeichert in:“. Hierüber stellen Sie ein, wo Windows 10 im Store gekaufte Apps speichert.

Sie können diese Einstellung ebenso für Dokumente, Musikstücke, Videos und Bilder vornehmen.