Wie speichere ich Dateianhänge aus E-Mails direkt dort, wo sie hingehören?

Frage an die Redaktion: „Wenn ich eine E-Mail mit einem Dateianhang erhalte, speichere ich diesen auf meine Festplatte in einen eigens dafür eingerichteten Ordner. Ich klicke dazu den Dateianhang mit rechts an und wähle Speichern unter. Outlook bietet mir als Speicherort immer den Ordner ‚Dokumente‘ an. Wie kann ich einen anderen Ordner als Standard-Speicherort für Outlook vorgeben?“

Antwort: Outlook schlägt per Voreinstellung den Dokumente- Ordner in Ihrem Benutzer-Verzeichnis vor. Der Pfad dazu lautet „Dieser PC\Dokumente“.

In Outlook selbst finden Sie keine Einstellung, um den Standard- Speicherort zu ändern. Das funktioniert nur über einen kleinen Eingriff in die Registry: