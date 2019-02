Wie steige ich jetzt auf Windows 10 um?

Frage an die Redaktion: „Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich auf Windows 10 umsteigen soll. Was würden Sie mir empfehlen? Mein Windows 7-PC läuft eigentlich sehr stabil und ich bin damit zufrieden, aber andererseits will ich auch nichts verpassen. Wie stabil würde denn Windows 10 bei mir laufen?“

Antwort: Wenn Sie mit Ihrem Windows 7-System zufrieden sind, besteht absolut kein Anlass, auf Windows 10 umzusteigen. Bis 2020 wird Windows 7 noch mit Sicherheits-Updates versorgt, solange können Sie bedenkenlos damit arbeiten.

Sie versäumen nichts: Windows 10 bringt zwar verbesserte Komfort- und Synchronisierungsfunktionen mit. Die sind aber oft nur auf Kosten der Privatsphäre nutzbar und entfalten ihren Nutzen nur bei Einsatz von mehreren PCs/Mobilgeräten. Wenn Sie also nur einen PC nutzen und mit Windows 7 zufrieden sind, können Sie den Umstieg bis zum nächsten PC-Kauf beruhigt hintenan stellen.

Sofern die Installation einmal überstanden ist, läuft Windows 10 in vielen Fällen stabil – aber bei weitem nicht immer!

Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen Betrieb ist, dass es für Ihren PC bzw. die angeschlossenen Geräte noch die passenden Windows 10-Treiber gibt. Das ist bei vielen älteren Computern jedoch nicht der Fall. Windows 10 bringt zwar eigene Treiber mit, doch mit Einführung der neuesten Version, dem „Herbst Creators Update“ wurden offenbar zahlreiche Hardware-Treiber für ältere Geräte aus dem Programm genommen. Seitdem gibt es zunehmend Klagen darüber, dass plötzlich einzelne PC-Komponenten nicht mehr funktionieren oder dass die Installation von Updates nicht mehr klappt. Hier sind Sie mit Windows 7 eindeutig besser bedient.