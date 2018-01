Wie vermeide ich Surf-Spuren auf dem Familien-PC?

Frage an die Redaktion: „In meiner Familie teilen sich meine Frau, die Kinder und ich einen PC zum Surfen, Spielen und Arbeiten. Ich möchte nicht, dass mein Surf-Verlauf mitgespeichert wird. Kein Familienmitglied soll sehen, auf welcher Webseite der andere gerade war. Ein 2. Benutzerkonto möchte ich aber nicht anlegen. Wie kann ich meine Browser so nutzen, dass keinerlei Surf-Spuren auf dem PC verbleiben?“.

Antwort: Nahezu alle Browser bieten einen Privatmodus an. Nutzen Sie diesen Modus zu Hause, denn so speichert Ihr Browser im Privatmodus weniger Informationen über Ihre Surf-Sitzungen auf dem Rechner ab. So werden beispielsweise keine Historie der besuchten Webseiten, keine Bilder und Videos im Cache und auch keine Cookies gespeichert. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Privatmodus zu aktivieren:

Internet Explorer: Sie können InPrivate-Browsen über das Menü "Extras" (Aufruf mit Alt + X) und "InPrivate-Browsen" oder durch Drücken von Strg + Shift-Taste + P starten. Es wird eine neue Browser-Sitzung gestartet, bei der keine Informationen zu den von Ihnen besuchten Webseiten oder ausgeführten Suchvorgängen gespeichert werden.

Microsoft Edge: Klicken Sie auf die Menü-Schaltfläche und dann auf "Neues InPrivate-Fenster". Oder Sie drücken die Tastenkombination Strg + Shift-Taste + P.

Firefox: Klicken Sie auf die Menü-Schaltfläche und dann auf "Privates Fenster". Alternativ dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Link und wählen im Kontextmenü "Link in neuem privaten Fenster öffnen".

Google Chrome: Klicken Sie oben rechts auf das Chrome-Menü und wählen Sie "Neues Inkognitofenster" aus. Sie erkennen den Inkognito-Modus an einer grauen Figur rechts oben im Fenster.

Das Surfen im Privatmodus schützt Sie auch besser vor Schad-Soft ware aus dem Internet. Bitte beachten Sie, dass im Privatmodus keine Zugangsdaten und Passwörter im Browser gespeichert werden können.