Wie werde ich diesen merkwürdigen Systemdienst wieder los?

Frage an die Redaktion: „Ich habe neulich in der Ereignisanzeige eine Fehlermeldung zu einem Dienst mit dem Namen Mermoly gefunden (siehe beigefügte Abbildung). Ich habe diesen Dienst auch prompt in der Diensteverwaltung wiedergefunden, kann ihn aber keinem Programm zuordnen. Und auch meine Recherche im Internet brachte kein Ergebnis. Was kann ich tun, um diesen merkwürdigen Dienst zu entfernen?“

Antwort: Solche unerklärlichen Systemdienste haben leider meistens keinen guten Hintergrund, denn viele Schadprogramme pflanzen Windows7 auf diese Weise ihre schädlichen Funktionen ein. Ich empfehle Ihnen dringend, Ihren Computer einmal prophylaktisch mit einer Notfall-CD/DVD nach Schadprogrammen abzusuchen.

Das kann entweder der Notfalldatenträger Ihres eigenen Antivirenprogramms oder auch der eines anderen Anbieters sein. Mein Tipp: Im Internet können Sie sich ISO-Abbilddateien für Notfall-CDs/DVDs von Avira und Kaspersky herunterladen und sich daraus ein bootfähiges Notfall- Medium brennen.

Sollte der Scan kein Ergebnis bringen, untersuchen Sie Ihr System einmal nach unerwünschten Werbeprogrammen. Dazu können Sie zum Beispiel das Tool Adwcleaner verwenden. Das Tool lässt sich ganz ohne Installation nutzen: