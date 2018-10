Wieso kann ich nicht mit PayPal bezahlen?

Frage: „Ich bin Kunde bei dem Portal ‚Druckerzubehör‘. Ich bezahle stets mit PayPal. Wenn ich den Kauf abschließen will, steigt PayPal aus. Ich kann den Kauf also nicht bezahlen. Nach Rücksprache mit Druckerzubehör kam folgende Antwort: ‚Ihre Fehlerbeschreibung deutet darauf hin, dass ein Problem mit Ihrem Browser bzw. der Browsereinstellungen vorliegt.‘ Mein Browser Firefox ist aber auf dem neusten Stand. Was kann ich tun?“

Antwort: Ich sehe ich zwei Möglichkeiten: Entweder Sie setzen Firefox zurück: Dadurch verlieren Sie allerdings auch Ihre Lesezeichen und andere Erweiterungen. Wenn das kein Problem darstellt, gehen Sie so vor:

Öffnen Sie in Firefox das Menü (drei waagerechte Striche oben rechts) und klicken Sie auf das Fragezeichen-Symbol. Weiter geht’s mit Klicks auf "Informationen zur Fehlerbehebung und zweimal auf Firefox bereinigen".

Wenn aber nur diese eine Webseite zickt, würde ich für diesen speziellen Fall einfach einen anderen Browser nutzen. Als Windows 10-Nutzer haben Sie schließlich bereits den Edge- Browser als Alternative parat. Persönlich mache ich das auch so: Wenn eine Internetseite nicht spurt, öffne ich nach einem Klick auf die "Edge-Kachel" im "Startmenü" meinen jungfräulichen Edge-Browser. Da ich diesen nicht mit Erweiterungen garniere, funktioniert er in der Regel einwandfrei.