Windows 10 im Frühlingskleid

Schluss mit dem ewigen Grau, denn der Sommer naht. Leben Sie Ihre Frühlingsgefühle auch auf Ihrem Windows-10-PC aus und verpassen Sie Ihrem System einen bunten Anstrich.

Das Standard-Hintergrundbild ist Ihnen zu trist? So sorgen Sie für frischen Wind: Im "Einstellungen-Menü" (Windows-Taste + E) wählen Sie "Personalisierung und Hintergrund". Wenn Sie Ihre privaten Fotos als Hintergrund verwenden wollen, klicken Sie auf "Durchsuchen" und wählen in Ihrem persönlichen Fotoarchiv auf der Festplatte ein schickes Motiv. Sie wollen Abwechslung? Dann klicken Sie auf "Bild" und wählen "Diashow". In diesem Fall wählen Sie einen Ordner mit Bildern aus. Windows 10 bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, die Farbe der Taskleiste und des Startmenüs Ihrem Geschmack anzupassen. Ganz nach Gusto können Sie diese Elemente wie voreingestellt dezent im Hintergrund verstecken oder mit einer knalligen Farbe in den Vordergrund rücken.

Im Einstellungen-Menü klicken Sie dazu auf "Personalisierung und Farben". Markieren Sie zunächst unten "Start", "Taskleiste" und "Info-Center" sowie "Titelleisten". Entfernen Sie zudem weiter oben die Markierung bei "Automatisch" eine Akzentfarbe aus meinem Hintergrund auswählen, können Sie aus einer Vielzahl an Farben wählen.