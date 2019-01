Windows 10-Tipp: Was kann ich tun, damit CDs und DVDs wieder automatisch starten?

Mit dieser kleinen Änderung in den Einstellungen lassen Sie die CDs und DVDs wieder automatisch starten

Dieses Problem lässt sich durch Ändern der Einstellungen in Windows 10 leicht beheben:

1. Geben Sie unten links ins Suchfeld der Taskleiste den Suchbegriff AUTOMATISCHE WIEDERGABE ein.

2. Schon während der Eingabe erscheint in der Suchtreffer-Liste der Eintrag AUTOMATISCHE WIEDERGABE EIN- ODER AUSSCHALTEN. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf diesen Listeneintrag.

3. Falls nötig schalten Sie im Fenster EINSTELLUNGEN per Klick mit der linken Maustaste den Schalter AUTOMATISCHE WIEDERGABE FÜR ALLE MEDIEN UND GERÄTE VERWENDEN ein.

4. Unsere Empfehlung: Legen Sie zudem fest, dass Windows 10 in Zukunft jedes Mal nachfragt, welche Aktion es beim Einlegen eines Datenträgers ausführen soll. Ihr Vorteil: So können Sie von Fall zu Fall entscheiden, was als Nächstes passiert. Klicken Sie dazu unter WECHSELDATENTRÄGER auf das Feld mit der Beschriftung STANDARD WÄHLEN.

5. Klicken Sie anschließend in der aufklappenden Liste auf den Eintrag JEDES MAL NACHFRAGEN.

6. Wiederholen Sie die Einstellung unter der Rubrik SPEICHERKARTE.

7. Blenden Sie das Dialogfeld per Klick auf das SCHLIEßEN-Symbol X in der rechten oberen Ecke aus.