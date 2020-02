Windows-Programme mit EaseUS TodoPCTrans Free 11.0 kopieren

Kostenlose PC-Transfer-Software hilft Ihnen beim Umstieg von Windows 7 auf Windows 10: Übertragen Sie Anwendungen, Musik, Dokumente und Dateien ganz einfach auf einen neuen Windows 10-PC.

Auf einer Vielzahl von PCs und Notebooks steht in diesen Tagen der Umstieg von Windows 7 auf Windows 10 an. Nicht in allen Fällen kann ein Update ausgeführt werden, bei dem Ihre Anwendungen, Daten und Einstellungen übernommen werden können.

Genau für dieses Szenario bietet die Firma EaseUS ein Tool an, das Programme mit Ihren Einstellungen und Daten von Windows 7 (oder 8.1) in Windows 10 verschiebt. Dieses Verfahren hilft Ihnen vor allem bei sehr großen Programmen wie Office-Installationen, Computerspielen und Programme zur Bild- oder Videobearbeitung.

Aber nicht nur für das Übertragen von Anwendungen von Windows 7 zu Windows 10 ist das Tool eine große Arbeitserleichterung, auch beim Organisieren Ihrer Anwendungen auf mehreren Laufwerken, beispielsweise einer SSD für die Systempartition und einer HDD für Daten, können Sie mit geschicktem Verschieben dank TodoPCTrans Free viele Gigabyte freien Festplattenplatz auf dem wichtigen Systemlaufwerk sicherstellen.

EaseUS TodoPCTrans funktioniert allerdings nicht mit allen Programmen, was Ihnen nach dem Scan der vorliegenden Installationssituation auch angezeigt wird. Zudem ist bei der kostenlosen Version der Transfer auf zwei Programme begrenzt.

EaseUS TodoPCTrans kann Ihre Anwendungen über eine Netzwerkverbindung oder eine Image-Datei auf einen anderen PC übertragen. Gehen Sie dazu in folgenden Schritten vor: