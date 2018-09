Wo finde ich in Windows 10 Creators Update die alte Systemsteuerung?

So öffnen Sie die alte Systemsteuerung nach dem Update

Wenngleich der Aufruf zur Systemsteuerung, wie Sie sie von alten Windows-Versionen her kennen, nicht mehr in dem Menü aufgeführt ist – die Systemsteuerung ist selbstverständlich nach wie vor vorhanden. Und so gehen Sie ab sofort zum Öffnen der Systemsteuerung vor:

1. Drücken Sie einmal kurz auf Ihrer Tastatur die WindowsTaste. Daraufhin öffnet sich auf dem Bildschirm das Windows-Startmenü.

2. Geben Sie – ohne irgendetwas anzuklicken – auf der Tastatur das Wort SYSTEM ein.

3. Windows sucht nun automatisch nach allen Programmen und Dateien, die mit SYSTEM beginnen. In der Liste mit den Fundstellen taucht auch der Eintrag SYSTEMSTEUERUNG auf, den Sie mit der linken Maustaste anklicken.

4. Daraufhin öffnet sich die vertraute Systemsteuerung – und Sie sind am Ziel.

Die Eingabe eines Suchbegriffs nach dem Öffnen des Startmenüs können Sie auch für die Suche nach beliebigen anderen Dateien oder Programmen nutzen. Einfach den Namen eintippen und in der Trefferliste die Datei anklicken – fertig. Das ist genauso einfach und effektiv wie die Suche im Internet.