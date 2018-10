Wo finde ich in Windows einen Schnellzugriff auf alle wichtigen Einstellungen?

Frage an die Redaktion: „Früher waren alle wichtigen Einstellungen in der Systemsteuerung von Windows zusammengefasst. Seit ich Windows 10 habe, muss ich wichtige Einstellungen mühsam zusammensuchen. Entweder sie sind in der alten Systemsteuerung oder unter Einstellungen zu finden. Gibt es nicht eine zentrale Oberfläche, in der ich alle wichtigen Einstellungen auf einen Blick sehe und ändern kann?“

Antwort: Sie können im God-Mode in Windows, zu Deutsch: „Gottes Einstellungsmodus“, komplett auf Ihre Systemsteuerung zugreifen. Ein spezieller Ordnertyp mit dem Namen "Alle Aufgaben" fasst alle Aufgaben unter einem Ordner zusammen, sodass Sie die wichtigsten administrativen Aufgaben nicht mehr in mehreren, weit verzweigten Menüs suchen müssen. Denn mit einem Klick auf diesen Ordner, den Sie auch als Verknüpfung auf dem Desktop anlegen können, haben Sie schnellen Zugriff auf wichtige Einstellungen.

Zum Einrichten dieses Ordners gehen Sie folgendermaßen vor:

Klicken Sie den Desktop mit der rechten Maustaste an einer freien Stelle an und wählen Sie im Kontextmenü "Neu" und "Ordner".

Als Namen für den neuen Ordner tragen Sie diese Zeichenfolge ein: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}.