Wo ist die Systemsteuerung hin?

Frage an die Redaktion: „Auf meinem Computer läuft seit einigen Wochen die neueste Version von Windows 10 samt Creators Update. Seitdem vermisse ich die Systemsteuerung, die ich zuvor per Rechtsklick auf den Startknopf aufrufen konnte. Ist die jetzt verschwunden?“

Antwort: Nein, Microsoft hat sie nur gut versteckt. Um sie aufzurufen, nutzen Sie am besten das Windows 10-Suchfeld. Tippen Sie hier die ersten Buchstaben ein, etwa sys für Systemsteuerung, erscheint prompt in der Trefferliste die gewünschte Funktion. Sobald Sie darauf klicken, wird der "Dialog" gestartet. Einige Funktionen werden Sie allerdings in der Tat nicht mehr finden. Diese sind in die übersichtlicheren Einstellungen gewandert, die Sie wie gewohnt mit Windows-Taste + U aufrufen.

Tipp: Nutzen Sie am besten den sogenannten Gottmodus, der sämtliche Aufgaben der Systemsteuerung auf einen Blick zeigt. Klicken Sie dazu auf dem Windows-Desktop mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle, und klicken Sie im Kontextmenü auf Neu und Ordner. Erstellen Sie dann einen neuen Ordner mit dem Namen „GottModus.{ED7BA470-8E54- 465E-825C-99712043E01C}“ (ohne Anführungszeichen). Drücken Sie Enter. Haben Sie das erledigt, erscheinen per Doppel klick auf den Ordner alle Funktionen der Windows 10-Systemsteuerung auf einen Blick. Allerdings sind seit dem Creators Update nicht mehr viele übrig.