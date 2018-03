Wo stelle ich den nervigen Sound in Videos auf Webseiten ab?

Frage an die Redaktion: „Ich empfinde es als eine Unsitte, dass Werbevideos auf Webseiten ohne mein Zutun in voller Lautstärke abgespielt werden. Wenn man nicht darauf vorbereitet ist, erschrickt man geradezu. Wenn ich das Video nicht auf Anhieb sehe, muss ich erst nach unten scrollen, um den Ton abzustellen. Das nervt, insbesondere wenn ich mehrere Tabs geöffnet habe. Gibt es eine einfache Methode, um auf Webseiten den Ton in Videos abzustellen?“.

Antwort: Nicht nur Sie, auch mich nervt es, wenn im Web- Browser plötzlich automatisch ein Video mit Ton gestartet wird. Denn das passiert meist, wenn ich telefoniere oder mich gerade unterhalte.

Eine mögliche Lösung ist es hier, den Ton in Windows komplett abzuschalten. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste unten in der Taskleiste auf das Lautsprechersymbol. Anschließend klicken Sie auf "Lautstärkemixer öffnen" und unter "Lautsprecher" unten auf das Lautsprechersymbol. Wenn Sie einen Lautsprecher mit einem x daneben sehen, sind die Lautsprecher ausgeschaltet.

Das ist die einfachste Lösung, birgt aber das Problem, dass Ihr PC dann gar keine Töne mehr ausgibt. Denn mit dem Abschalten der Tonausgabe haben Sie den gesamten Ton deaktiviert, also auch die Beep-Töne für Windows-Systemmeldungen.

Um nur den Ton im Browser abzustellen, gehen Sie je nach eingesetzten Browser folgendermaßen vor: