Zugriff nur für Auserwählte: Mit diesem Tool erstellen Sie ganz einfach Freigaben auf Ihrem PC

Sie wollen auf Ihrem Computer einen Ordner freigeben, auf den andere Teilnehmer in Ihrem Heimnetzwerk ebenfalls zugreifen können. Doch die Freigabeeinstellungen in Windows hat Microsoft sehr kompliziert angelegt.

Windows unterscheidet zwischen Ordnerfreigaben und Freigaben auf Basis des Dateisystems NTFS (New Technology File System, zu Deutsch: Dateisystem der neuen Technologie). Während Ordnerfreigaben den Zugriff auf einen Ordner über das Netzwerk regeln, legen NTFS-Berechtigungen den Zugriff des lokalen Benutzers auf einen Ordner fest. Für die schnelle und unkomplizierte Freigabe von Ordnern empfehle ich ein in Windows verstecktes Tool. Mithilfe dieses Assistenten können Sie Schritt für Schritt Freigaben erstellen und dabei für die einzelnen Ordner sogar individuelle Zugriffsberechtigungen (Lesen und/ oder Schreiben) vergeben. Über diese Freigaben greifen später dann andere Teilnehmer in einem Heimnetzwerk auf Ihre Ordner und Dateien zu.

So geben Sie mithilfe des Assistenten Ordner und Dateien für andere frei: