Google Earth 6 veröffentlicht

Passend zum Start von Google Street View hat Google auch Version 6 seines Online-Globus Google Earth veröffentlicht. Vorteil der Software:

Street View muss nicht mehr zwangsläufig im Browser aufgerufen werden. Der Bedienkomfort steigt dadurch, da Google Earth zumindest subjektiv schneller reagiert.

Außerdem wurden 3D-Bäume in Google Earth 6 integriert, um den Realismus weiter zu steigern.Im Vorteil sind - wie so oft bei Google Earth - mal wieder die Berliner: In der Hauptstadt wurden bereits zahlreiche 3D-Bäume gepflanzt. Hier zeigt sich wieder, dass Google Earth natürlich auch ein Online-Projekt ist, dass auch vom Mitmachen lebt. Je mehr die Nutzer selbst Hand anlegen, desto mehr Bäume werden die Landschaft begrünen. Außerdem lassen sich auch dreidimensionale Gebäude erstellen. Besonders eindrucksvoll wird dies beispielsweise rund um die Golden Gate Bridge bewundern: Nicht nur die Brücke ragt in 3D empor, sondern auch die vielen Bäume, die am Beginn der Brücke stehen.

Download von Google Earth 6: www.google.com/earth/index.html