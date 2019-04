Kostenlose 3D-Software im Wert von 600 US-Dollar

Microsoft, sonst eher nicht für großzügige Geschenke bekannt, bietet aktuell die 3D-Software „TrueSpace“ zum kostenlosen Download an – der bisherige Kaufpreis dieser Anwendung lag bei rund 600 US-Dollar.

TrueSpace 7.6 im Vergleich mit anderer 3D-Software

Microsoft hat die Entwicklerfirma Caligari im Februar übernommen, die TrueSpace bislang kostenpflichtig vertrieben hatte. Der Entschluss von Microsoft, TrueSpace komplett kostenlos statt bislang für knapp 600 US-Dollar zu vertreiben, liegt im harten Konkurrenzkampf mit Google begründet: Der Suchmaschinenriese bietet mit SketchUp eine ähnliche Software an, mit der 3D-Modelle für Google Earth erstellt werden können. TrueSpace soll deshalb als kostenlose 3D-Software für Microsofts eigenen Online-Kartendienst Virtual Earth zum Einsatz kommen.

Um TrueSpace herunterzuladen, ist lediglich eine schnelle und unkomplizierte Registrierung nötig. Anschließend kann nicht nur die knapp 130 Megabyte große Installations-Datei heruntergeladen werden, sondern auch ein 51 Megabyte großes Handbuch sowie zahlreiche Video-Anleitungen. Damit geht Microsoft wesentlich weiter als Google, denn nach wie vor existiert eine Pro-Version von SketchUp, die ca. 500 US-Dollar kostet. TrueSpace hingegen ist in keiner Weise in seinem Funktionsumfang eingeschränkt und bietet auch gemeinsames Modellieren an, sodass von mehreren Anwendern gleichzeitig an einem 3D-Modell gearbeitet werden kann.

Bitte klicken Sie hier, um zum Download von TrueSpace zu gelangen