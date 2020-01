So peppen Sie Datei- und Ordnernamen in Windows 10 mit „sprechenden“ Symbolen auf

Um auf den Inhalt hinzuweisen, sollten Datei- und Ordnernamen möglichst „sprechend“ sein, also schon den Inhalt andeuten und so Zeit beim Suchen von Daten einsparen. Mit einem kleinen Trick bauen Sie sogar kleine grafische Symbole in die Datei- und Ordnernamen ein und machen die Bezeichnungen damit unverwechselbar.

Standardmäßig sind für die Datei- und Ordnernamen in Windows Buchstaben, Ziffern und eine kleine Auswahl an Sonderzeichen erlaubt. Neu bei Windows 10 ist nun, dass Sie in Datei- und Ordnernamen weit mehr als diese Zeichen darstellen können. Damit peppen Sie nicht nur Ordnernamen auf dem Desktop auf, ganz generell werden Ihre Datei- und Ordnernamen individueller und einfacher wieder aufzufinden.

Beispielsweise stehen Ihnen dazu Symbole wie ein Paket, ein Koffer, ein LKW, eine Uhr, eine Lupe, ein Tannenbaum oder eine Weltkugel zur Verfügung. Insgesamt sind es hunderte von Zeichen, die Ihnen dazu in der Windows-Systemschrift „Segoe UI“, sozusagen der „Microsoft-Hausschriftart“ zur Verfügung stehen. Diesen kleinen Darstellungstrick wenden Sie in den folgenden Schritten schnell und einfach an: