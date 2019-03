Wie kann ich den Zugriff auf den Updateverlauf bei Windows 10 beschleunigen?

Erfahren Sie hier, wie Sie die installierten Windows-Updates über eine Kachel abrufen können

Mit einem kleinen Trick ist es möglich, Kacheln mit Windows-Systemfunktionen im Startmenü abzulegen. Das erspart Ihnen einige Mausklicks, wenn Sie auf häufig genutzte Windows-Funktionen, wie beispielsweise den Update-Verlauf, zugreifen wollen.

In nur 6 Schritten legen Sie den Updateverlauf als Kachel an und rufen auch ihn zukünftig per Klick darauf in Sekundenschnelle auf:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Windows-Desktop und im aufklappenden Menü mit der linken Maustaste auf NEU. Klicken Sie im Untermenü anschließend auf VERKNÜPFUNG.

2. Es öffnet sich das Fenster VERKNÜPFUNG ERSTELLEN. Tippen Sie in das leere Textfeld folgenden Befehl ein.

C:\Windows\explorer.exe ms-settings:windowsup date-history

3. Klicken Sie unten rechts auf WEITER. Im nächsten Schritt geben Sie den Namen für die Verknüpfung ein. In diesem Fall wählen Sie idealerweise den Namen UPDATEVERLAUF.

4. Zum Abschluss genügt ein Klick auf FERTIG STELLEN. Die so erstellte Verknüpfung finden Sie jetzt auf Ihrem Windows-Desktop.

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und danach im Kontextmenü auf die Option AN "START" ANHEFTEN.

6. Jetzt ziehen Sie Ihre so erstellte Abkürzung zum Updateverlauf mit gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Stelle im Startmenü.

Als Ergebnis sehen Sie die neue Kachel und haben nun den Schnellzugriff darauf.

