Windows 8-Sidebar für Windows 7 und Vista

Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass Microsoft mit Windows 8 eine neue Benutzeroberfläche namens Metro einführt - bereits bekannt von Windows Phone 7. Doch Sie müssen nicht bis zur Veröffentlichung von Windows 8 warten, sondern können die Metro Sidebar bereits jetzt unter Windows 7 und Vista nutzen:

Metro Sidebar packt die Metro-Oberfläche von Windows 8 in eine Sidebar. Diese Sidebar können Sie in fünf unterschiedlichen Farbtönen anzeigen lassen: Rot, schwarz, blau, orange und grün. Die einzelnen Farbton-Anpassungen dienen dazu, die Metro Sidebar immer optimal an Ihr jeweiliges Hintergrundbild anzupassen. Die optische Anpassung erfolgt dabei nicht automatisch, sodass Sie selbst Hand anlegen müssten, sobald Sie Ihren Desktop-Hintergrund wechseln.

In der Sidebar wird Ihr bevorzugter Browser angezeigt, den Sie während der Installation auswählen können. Außerdem enthält die Metro Sidebar Infos zum aktuellen Betriebssystem, Füllmenge des System-Laufwerks sowie das aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum.

Mit Metro Sidebar können Sie die Funktionalität der Windows 8-Sidebar unter Windows 7 und Vista nutzen.

Download von Metro Sidebar: http://www.itknowledge24.com/downloads.html

Hinweis: Metro Sidebar stammt von demselben Entwickler, der auch Tweak IE9 programmiert hat: Bei Tweak IE9 handelt es sich um ein kostenloses Tool, mit dem Sie den Internet Explorer 9 tunen und optimieren können.