Mit dem kostenlosen Dolphin-Browser schützen Sie Ihre Privatsphäre im Internet

Unter den vielen Browsern, die Sie für Android-Smartphones und -Tablets einsetzen können, sticht der Gratis-Browser „Dolphin“ positiv hervor. Denn Dolphin schützt Ihre Anonymität wie kein anderer, zudem macht er blitzschnelles Surfen möglich. So installieren und nutzen Sie den Dolphin-Browser.

Für das Surfen im Internet ist auf Ihrem Mobilgerät eine Browser-App (Anzeigeprogramm für Internet-Seiten) vorinstalliert. Dieser Android-Browser bietet Ihnen jedoch bei Darstellungsqualität, Sicherheit und Geschwindigkeit nur durchschnittliche Leistungen. Darum lohnt es sich für Sie, einen zusätzlichen Browser mit besser Leistung in Geschwindigkeit und Darstellung zu installieren. Eine ideale Alternative zum Standard-Browser ist der Dolphin-Browser, der Ihnen die folgenden Vorteile bietet:

Superschnell: Dolphin ist speziell "schlank" für Ihre Nutzung auf Mobilgeräten optimiert und benötigt nur wenig Speicherplatz. Daher zeigt er Ihnen Internet-Seiten schneller als vergleichbare Browser an.

Dolphin ist speziell "schlank" für Ihre Nutzung auf Mobilgeräten optimiert und benötigt nur wenig Speicherplatz. Daher zeigt er Ihnen Internet-Seiten schneller als vergleichbare Browser an. Komfortabel: Der Dolphin-Browser ist der 2016 beliebteste Browser für Smartphones und Tablets. Ein Grund ist, dass Sie gleichzeitig mehrere Internet-Seiten nebeneinander in Tabs (Register) öffnen können. Im Gegensatz zu anderen Browsern zeigt Dolphin Ihnen außerdem auch Webseiteninhalte wie Animationen und Filme mit Flash-Programmierung korrekt an.

Der Dolphin-Browser ist der 2016 beliebteste Browser für Smartphones und Tablets. Ein Grund ist, dass Sie gleichzeitig mehrere Internet-Seiten nebeneinander in Tabs (Register) öffnen können. Im Gegensatz zu anderen Browsern zeigt Dolphin Ihnen außerdem auch Webseiteninhalte wie Animationen und Filme mit Flash-Programmierung korrekt an. Sehr sicher: Der Dolphin-Browser bietet einen "Inkognito-Modus", mit dem Sie alle Spuren Ihres Internet-Zugriffs auf Fingertipp löschen: Passwörter, Ihre Eingaben im Browser, im Cache zwischengespeicherte Daten, Cookies der Webseitenbetreiber und Standortinformationen.

Der Dolphin-Browser bietet einen "Inkognito-Modus", mit dem Sie alle Spuren Ihres Internet-Zugriffs auf Fingertipp löschen: Passwörter, Ihre Eingaben im Browser, im Cache zwischengespeicherte Daten, Cookies der Webseitenbetreiber und Standortinformationen. Werbefrei: Dolphin ist kostenlos, deutschsprachig und werbefrei. Es wird also ggfs. nur die Werbung Ihres aufgerufenen Webseiten-Angebots angezeigt.

Dolphin ist kostenlos, deutschsprachig und werbefrei. Es wird also ggfs. nur die Werbung Ihres aufgerufenen Webseiten-Angebots angezeigt. Flash-Unterstützung: Im Gegensatz zu anderen Browsern können Sie mit Dolphin durch den integrierten Flash-Support alle Videos von YouTube, Dailymotion, Vimeo, Twitch und jeder andere Video-Website ansehen.

Ist der Dolphin-Browser gestartet, tippen Sie einfach Ihre gewünschte Internet-Adresse in die Adresszeile ein. Wenn Sie z. B. zum Vergleich zweier Angebote eine zweite Internet-Adresse öffnen möchten, tippen Sie auf das Plus-Symbol. Auf die Art öffnen Sie beliebig viele Internet-Seiten und wechseln einfach mit einem Fingertipp auf den zugehörigen Tab zu einer anderen Seite.

Wenn Sie auf das Delfin-Symbol tippen, erreichen Sie mehrere wichtige Programmfunktionen: Über das Delfin-Symbol erreichen Sie auf Fingertipp weitere nützliche Funktionen sowie die Einstellungen der App. Mittels "Einstellungen" öffnen Sie die Dolphin-Optionen für viele weitere Anpassungen. Unter anderem stellen Sie dort Ihre Suchmaschine (Bing, Google …) und das automatische Löschen Ihrer Sitzungsdaten ein ("Daten löschen beim Beenden").

Der Dolphin-Browser läuft auf allen Smartphones und -Tablets mit dem Android-Betriebsprogramm. Die Installation des Dolphin-Browsers für Android erreichen Sie an diesem Direktlink im Google Play. Nach der Installation tippen Sie für den Sofortstart auf "Öffnen". Für spätere Starts finden Sie den Dolphin-Browser im App-Menü über das Symbol wieder. Ist die Spracheingabe aktiv, rufen Sie die installierte App mit "OK Google - starte Dolphin" auf oder holen damit die gestartete App wieder in den Vordergrund.