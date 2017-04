So einfach schneiden Sie Videos mit Kdenlive

Das quelloffene Videoschnittprogramm bietet eine Vielzahl von Funktionen. Trotzdem ist es einfach zu bedienen.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Wenn Sie das Videoschnittprogramm Kdenlive starten, erscheint ein mehrfach unterteiltes Programmfenster. Wenn Sie schon mit anderen Schnittprogrammen gearbeitet haben, werden Sie sich gleich zurechtfinden.



Links sehen Sie den so genannten "Project Bin". Hier sammeln Sie alle Bestandteile Ihres Films: Videoclips, Standbilder, Musik und Tonaufnahmen. Den Bereich rechts daneben können Sie mit drei Karteireitern zwischen Übergängen, Effekten und Eigenschaften umschalten. Im Eigenschaftenfenster ist nur dann etwas zu sehen, wenn ein Objekt markiert ist.



Rechts oben ist der Monitor. Sie können ihn zwischen Clip-Monitor und Projektmonitor umschalten. Als Clip-Monitor zeigt er einen einzelnen Videoclip, als Projektmonitor spielt er die Zeitleiste ab. Diese schließlich finden Sie wie üblich unten im Fenster.



Sie beginnen ein Projekt, indem Sie ein paar Videoclips aus dem Dateimanager in den Projekt Bin ziehen. Sobald Sie eins davon anklicken, erscheint es im Clip-Monitor und Sie können es abspielen. Sie können das Video mit einer Schaltfläche pausieren und weiter laufen lassen, praktischer geht es aber mit der Leertaste.



Wenn Sie Videoclips in die Zeitleiste ziehen, können Sie sie dort anordnen und Ihr Projekt im Projektmonitor abspielen. Zunächst lassen sich die Clips wie Bauklötze hintereinander setzen. Wenn Sie den Mauszeiger genau auf Anfang oder Ende eines Clips setzen, ändert dieser seine Form und Sie können den Clip kürzen.