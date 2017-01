So schneiden Sie Videos schnell und einfach

Vidiot nennt der niederländische Programmierer Eric Raijmakers selbstironisch sein Videoschnittprogramm. Es ist besser als der Name vermuten lässt.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Mit Vidiot können Sie selbst gefilmte Videos schneiden. Die Videoclips verarbeitet das Programm intern mit dem ebenfalls quelloffenen Programm ffmpeg. ffmpeg hat sich seit vielen Jahren bewährt, hat aber selbst keine eigene Bedienoberfläche. Die ergänzt Vidiot.



Wenn Sie schon mit anderen Schnittprogrammen gearbeitet haben, werden Sie sich auf der Oberfläche von Vidiot sofort zurechtfinden. Oben links sammeln Sie Ihre Videoclips. Unten ordnen Sie sie in einer Zeitleiste an. Oben rechts sehen Sie eine Vorschau und in der Mitte werden Details zum aktuellen Clip angezeigt.



Das Programm verarbeitet Videos in allen möglichen Formaten und Standbilder. Letztere können im Format PNG auch durchsichtige Teile enthalten. Schriftzüge können Sie daher Ihren Videos hinzufügen, indem Sie sie in ein PNG-Bild schreiben und dieses dann in Vidiot einfügen. Einen eigenen Titel-Effekt für diesen Zweck hat das Programm nicht.



Sie können Ihre Videos schneller, langsamer und durchsichtig machen, an den Rändern beschneiden, drehen, vergrößern, verkleinern und auf dem Bildschirm verschieben. Auf diese Weise können Sie auch Bild-im-Bild-Effekte erzielen.



Das Beste an Vidiot sind die Keyframes, zu Deutsch: Schlüsselbilder. Mit deren Hilfe können Sie Effekte zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich einstellen, so dass Ihr Video zum Beispiel wachsen, schrumpfen und sich drehen kann.



Den fertigen Film speichern Sie mit dem Menübefehl "Film / Machen von Film". Welche Formate dabei für Bild und Ton verwendet werden, stellen Sie ein unter "Film / Einstellungen für Film machen". Trotz der teils holprigen Übersetzung der Menüs funktionierte das Programm im Test unter Windows 10 einwandfrei.



