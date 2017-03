So verwandeln Sie Ihren Fernseher in ein Smart-TV

Installieren Sie kostenlose Software Kodi auf Ihrem Laptop und schließen Sie diesen an den Fernseher an - fertig ist das Smart-TV.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Fernsehen war gestern. Heute genießt man Filme per Internet. Sie können Filme vom OnlineTVRecorder oder aus den Mediatheken der Sender herunterladen oder bei Youtube per Streaming schauen. Moderne Festplatten bieten Platz für Sammlungen von über Tausend Videos. Und damit diese Sammlung nicht nur aus einer drögen Liste von Dateinamen besteht, erschließen Sie sie mit Kodi.



Kodi ist eine Multimedia-Software, die einen PC, einen Laptop oder sogar einen Raspberry Pi in eine grandiose Unterhaltungsmaschine verwandelt. Für den Raspberry gibt es sogar ein spezielles Betriebssystem, in das Kodi gleich eingebaut ist: OpenELEC. Ihre Videos präsentiert Kodi komplett mit deutschen Beschreibungen und Covergrafiken. Es sortiert Serien und Filmreihen automatisch zusammen.



Gesteuert wird Kodi mit einer App vom Handy oder Tablet aus: Kore. Das ist viel komfortabler als eine klassische Fernbedienung. Die App kann die komplette Filmliste abrufen, so dass Sie alle Vorschaubilder und Texte auch auf Ihrem Android-Gerät sehen.



Neben den Videos auf der Festplatte präsentiert Kodi auch Musik, Bilder und sogar den Wetterbericht bequem auf Ihrem Fernseher. Das System lässt sich durch eine Vielzahl von Erweiterungen ausbauen. Der Wetterbericht ist eine solche Erweiterung, andere empfangen Youtube oder Fernsehsender. Andere Erweiterungen führen eine umfassende Suchfunktion ein oder empfangen Internetradios.



