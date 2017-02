Erzeugen Sie ganz nach Wunsch gerade oder ungerade Zahlen

Für manche Berechnungen sind zwingend gerade oder eben ungerade Zahlen erforderlich. In solchen Fällen setzen Sie die Funktionen GERADE und UNGERADE ein, um genau die Zahlen zu erhalten, die Sie brauchen.

Sie übergeben der Funktion nur ein Argument, die zu rundende Zahl. In der Abbildung sehen Sie eine Tabelle, in der in der Spalte „Benötigt“ die Werte aus der Spalte „Anzahl“ mit GERADE gerundet werden.

In der abgebildeten Arbeitsmappe [1] rundet die folgende Formel in Zelle C4 den Wert 135 aus Zelle B4 auf den geraden Wert 136: =GERADE(B4)

Positive Zahlen werden immer auf die nächste gerade Zahl aufgerundet und negative Zahlen rundet GERADE immer auf die nächste gerade Zahl ab.

Auch auf ungerade Zahlen können Sie runden

Alternativ zu Funktion GERADE können Sie über die Tabellenfunktion UNGERADE auf ungerade Zahlen runden. Dabei gilt ebenfalls, dass positive Zahlen aufgerundet und negative Zahlen abgerundet werden. [2]

Wenn Sie umgekehrt feststellen möchten, ob es sich bei einer gegebenen Zahl um eine gerade oder eine ungerade Zahl handelt, können Sie die beiden Tabellenfunktionen ISTGERADE und ISTUNGERADE verwenden. Beiden Funktionen übergeben Sie eine Zahl oder die Adresse einer Zahl. Die Funktionen liefern entweder das Resultat WAHR oder das Ergebnis FALSCH zurück. Um festzustellen, ob die Zahl in Zelle A1 ungerade ist, setzen Sie beispielsweise die folgende Funktion ein: =UNGERADE(A1)