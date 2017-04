Mehr Flexibilität beim Darstellen von Schnittmengen: So erstellen Sie mühelos die passenden Teilelemente

Wussten Sie schon, dass Sie mit PowerPoint 2010 im Handumdrehen eigene Formen anlegen können? Nach über 20 Jahren PowerPoint sind Sie nun endlich nicht mehr nur auf die vorhandenen (Auto)Formen beschränkt. Mit vier neuen Befehlen können Sie jede beliebige Form selbst erstellen. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten für alle, die mit PowerPoint Schaubilder erstellen oder Objekte zeichnen wollen. Weiter unten finden Sie mehrere konkrete Visualisierungsideen.

Formenschnittmengen erstellen

Das Zusammenlegen von Unternehmen, Bereichen oder Teams gehört zum Alltag. Produkte haben teilweise gleiche Merkmale. In all diesen Fällen gilt es, Überlagerungen oder Schnittmengen darzustellen. Venn-Diagramme, die es in PowerPoint seit Version 2002 gibt, sind dafür ein geeignetes Werkzeug. Problematisch wird es allerdings, wenn die sich überschneidenden Mengen eine spezielle Farbe erhalten sollen, um die Schnittmengen hervorzuheben. Was in den Vorversionen nur mit mühsamer Handarbeit möglich war, wird in PowerPoint 2010 zur leichten Übung.

In der neuen Gruppe Formen kombinieren finden Sie zum einen den Befehl Formenschnittmenge. Wollen Sie – wie oben gezeigt – eine Darstellung mit unterschiedlich gefärbten Segmenten anlegen, benötigen Sie zusätzlich noch die Funktion Formensubtraktion.

Der Weg zur Überschneidung

Für eine einfache Überschneidung zweier kreisförmig dargestellter Mengen gehen Sie wie folgt vor: