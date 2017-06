Trickreich: So zeigen Sie positive und negative Werte in Diagrammen automatisch in unterschiedlichen Farben an

Soll das Augenmerk auf negative Werte in einem Diagramm gelenkt werden, dann ist eine abweichende Farbe eine gute Lösung. Doch die negativen Werte manuell umzufärben, würde zu viel Zeit kosten und wäre zudem fehleranfällig, wenn später Daten aktualisiert werden. In PowerPoint 2010 ist ganz leicht, eine automatische Farbunterscheidung einzustellen. Aber natürlich erfahren Sie auch, mit welchen Tricks und an welchen Stellen Sie einen solchen Automatismus in früheren PowerPoint-Versionen – 2002 bis 2007 – festlegen.

Der Beginn ist in allen PowerPoint-Versionen gleich: Erstellen Sie aus Ihren Werten ein Säulendiagramm. Bei negativen Werten liegt die Kategorienachse in der Mitte. Die Säulen im Minusbereich weisen nach unten. Sie sollen nun andersfarbig hervorgehoben werden.

So einfach ist es in PowerPoint 2010

Eine automatische Farbunterscheidung ist in der neuesten PowerPoint-Version am schnellsten eingerichtet:

Klicken Sie eine der Säulen mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Datenreihen formatieren. Wechseln Sie zur Kategorie Füllung. Wählen Sie dort Einfarbige Füllung. Setzen Sie ein Häkchen bei Invertieren falls negativ. Wählen Sie die beiden Füllfarben aus: Die linke ist für die positiven, die rechte für die negativen Werte.





So gehen Sie in PowerPoint 2007 vor

Um das gleiche Ergebnis in Version 2007 zu erzielen, geht es nicht ohne einen Trick. Ein Farbverlauf ist die Lösung:

Klicken Sie eine der Säulen mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Datenreihen formatieren. Wechseln Sie zur Kategorie Füllung. Wählen Sie dort Graduelle Füllung mit der Richtung Linear unten aus. Setzen Sie ein Häkchen bei Invertieren falls negativ. Richten Sie vier Farbverlaufstopps gemäß der folgenden Tabelle ein:



Auf fast magische Weise ergibt der Farbverlauf mit scheinbar verrückten Werten das gewünschte Ergebnis.

So funktioniert es in PowerPoint 2003