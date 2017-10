Zielgruppengenau: Zeigen Sie nur ausgewählte Folien Ihrer Präsentation und sparen Sie Zeit und Material

Viele Anwender greifen auf eine Art Standardpräsentation zurück, die sie je nach Anlass und Zielgruppe leicht abwandeln. Beispielsweise stellen Außendienstmitarbeiter aus einer Produktpräsentation jeweils einen speziellen Foliensatz für jeden Kunden zusammen. Das Ergebnis: Pro Kunde entsteht eine neue Datei. Die Nachteile liegen auf der Hand: Die Anzahl der Dateien vermehrt sich. Schlimmer noch: Sollen Folien, die in jeder Kopie vorkommen, später geändert werden, ist der Such- und Aktualisierungsaufwand recht hoch. Lesen Sie, wie die Funktion „Zielgruppenorientierte Präsentation“ hier Abhilfe schafft.

Das Prinzip ist einfach: Sie haben nur eine PowerPoint-Datei, verwalten aber in ihr mehrere Unterpräsentationen für bestimmte Zuschauergruppen. Sie wählen aus allen Folien nur die aus, die Sie einem bestimmten Personenkreis vorführen wollen, und vergeben für diesen Foliensatz einen aussagekräftigen Namen. So können Sie innerhalb einer Präsentation verschiedene Versionen anlegen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Sie sparen Speicherplatz und arbeiten mit nur einer Datei und müssen für verschiedene Zielgruppen nicht je eine Datei anlegen und stets an deren Aktualisierung denken.

So legen Sie in nur vier Schritten eine zielgruppenorientierte Präsentation an

Wählen Sie Bildschirmpräsentation → Zielgruppenorientierte Präsentation und klicken Sie auf Neu. Vergeben Sie im folgenden Dialogfeld einen aussagekräftigen Namen. Markieren Sie links die Folien, die in der neuen „zielgruppenorientierten Präsentation“ erscheinen sollen, und klicken Sie auf Hinzufügen. Beenden Sie den Vorgang mit OK und Schließen.





So führen Sie eine „zielgruppenorientierte Präsentation“ vor und drucken diese aus

Nach dem Anlegen einer zielgruppenorientierten Präsentation stehen Ihnen beim Vorführen und Drucken mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: