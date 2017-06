So finden Ihr Auto und Ihr Android-Smartphone per rSAP zueinander

Wer ein Auto mit „Mobilfunkvorbereitung“ sein eigen nennt, möchte auch gerne das Android-Smartphone als verbundenes Kommunikationsgerät nutzen. Das bringt schließlich durch das Freisprechen Komfortgewinn und mehr Sicherheit, Knöllchen wegen der unerlaubten Gerätehandhabung während der Fahrt werden eingespart. In der Praxis jedoch verstehen sich Kfz und Smartphone trotz existierendem rSAP Bluetooth-Protokoll oft nur mangelhaft oder garnicht. Diese Tipps helfen Ihnen weiter.

Um die Kommunikationseinrichtung eines Autos und ein Smartphone zu verbinden, ist das rSAP-Protokoll (remote SIM Access Profile) entwickelt worden. Dieses Bluetooth-Datenübertragungsprotokoll macht es möglich, dass von dem im Auto unsichtbar eingebauten Mobilfunkgerät („Mobilfunkvorbereitung“) mittels Bluetooth-Kurzstreckenfunk eine Verbindung mit der SIM-Karte eines Smartphones oder teils sogar klassischen Handys herstellt wird. Kopplung, Verbindung und der Praxiseinsatz sind allerdings trotz aller technischen Fortschritte bis heute in der Praxis erstaunlich wenig angekommen.

Entscheidend für die Koppelung von Kfz und Smartphone ist die Unterstützung des rSAP-Protokolls, wie es unter anderem VW bei entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen einsetzt. Dies entnehmen Sie dem Handbuch zu Ihrem Auto. Kleine Falle dabei: rSAP ist nicht identisch mit den Bluetooth-Freisprechanlagen mit dem Hands-Free-Profile, das vor allem Audi und BMW einsetzen. Zentraler Unterschied: Beim Hands-Free-Profile wird die Antenne des Mobilgeräts genutzt, was gegenüber rSAP eine wesentlich schlechtere Sende- und Empfangsqualität zur Folge hat.

Seitens der Android-Mobilfunkgeräte ist die rSAP-Unterstützung sehr uneinheitlich. Denn Android unterstützt genau wie iOS oder Windows Phone das rSAP-Protokoll von Hause aus nicht. Dieser Support wird also erst von manchen Android-Geräteherstellern hinzugefügt. Aktuell bieten die meisten Samsung-Galaxy-Smartphones sowie Nokia-Geräte eine rSAP-Unterstützung. Eine Liste der Smartphones mit rSAP-Unterstützung finden Sie an diesem Link bei Wikipedia. Nachfolgend wichtige Praxistipps zur Zusammenarbeit von Auto und Smartphone per rSAP: