AnyDesk 3.0: Komfortable Fernwartung per Adressbuch

Die neue Version AnyDesk 3.0 ermöglicht Ihnen Fernzugriffe auf Ihren PC von jedem Ort der Welt aus. Mit der neuen Version wird die Verwaltung von Rechnern und Kontakten erleichtert. Für private Anwender bleibt AnyDesk kostenlos.

AnyDesk, Spezialist für Remote-Desktop-Software, hat die neue Version 3.0 seiner gleichnamigen Lösung veröffentlicht. Mit der Software können Anwender per Fernzugriff auf einfache Weise Computer über das Internet steuern. AnyDesk kann dadurch zum Beispiel für den Zugriff auf den eigenen Rechner zu Hause oder im Büro von einem beliebigen Ort aus zum Einsatz kommen.

Unternehmen nutzen AnyDesk für die Fernwartung, im Support und für die Zusammenarbeit in Teams und Arbeitsgruppen. Die Basis-Version AnyDesk Free mit allen grundlegenden Funktionen ist für private Anwender auch weiterhin kostenfrei.

Rechner und Kontakte bequem verwalten: Das AnyDesk Adressbuch

Wichtigste Neuerung in AnyDesk 3.0: Über das integrierte Adressbuch bietet AnyDesk jetzt die Möglichkeit, Rechner und Kontakte bequem zu verwalten und einfach per Mausklick auf den gewünschten Computer zuzugreifen. Dabei lassen sich Gruppen einrichten, so dass professionelle Anwender beispielsweise ihre Kunden oder häufig genutzte Fernwartungspartner übersichtlich organisieren können. Über die Speed-Dial-Funktion wird direkt im AnyDesk Adressbuch der Onlinestatus der jeweiligen Rechner angezeigt. So ist sofort ersichtlich, welche Kontakte gerade verfügbar oder aber offline sind. Für die Nutzung des AnyDesk Adressbuchs ist eine gültige Lizenz erforderlich.

„Die Adressbuch-Funktion wurde gerade von unseren professionellen Anwendern immer wieder sehr stark nachgefragt“, erklärt Philipp Weiser, Geschäftsführer bei der AnyDesk Software GmbH. „Wir freuen uns, unseren Kunden mit Erscheinen der Version 3.0 jetzt dieses wichtige Feature zur Verfügung stellen zu können. Dabei haben wir besonderen Wert auf hohe Usability gelegt, um Administratoren, Supportern und IT-Verantwortlichen die tägliche Arbeit zu erleichtern und den Zugriff auf Rechner weiter zu beschleunigen.“

Weitere Neuerungen und Verbesserungen in AnyDesk 3.0 umfassen eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die Einrichtung von Favoriten und individuellen Sortiermöglichkeiten in der Speed-Dial-Liste sowie eine optimierte Chat-Ansicht. Schnelles Arbeiten dank speziellem Video-Codec Durch den eingesetzten Video-Codec DeskRT ist mit AnyDesk besonders schnelles, flüssiges Fernarbeiten möglich. Dafür sorgen hohe Bildwiederholraten und niedrige Latenz durch spezielle Komprimierungs- und Zwischenspeicherungsverfahren. AnyDesk eignet sich dadurch auch für Anwendungsszenarien, die mit vielen anderen Remote-Lösungen bislang schwer vorstellbar waren – etwa das längere Bedienen komplexer Applikationen auf entfernten Rechnern.

Datenschutz und Sicherheit im Fokus

Sicherheit war ein zentraler Aspekt bei der Entwicklung von AnyDesk 3.0. Durch die Nutzung bewährter Verschlüsselungsstandards (TLS 1.2) und die kryptografische Authentifizierung bei der Verbindungspartner erfüllt die Lösung auch hohe Ansprüche an Datenschutz und ITSecurity. Im Rahmen der Enterprise-Lizenz bietet AnyDesk größeren Unternehmen und Organisationen zudem die Möglichkeit, AnyDesk komplett unabhängig und innerhalb der eigenen Infrastruktur auf einer Netzwerk-Appliance zu betreiben.

Preise und Verfügbarkeit

AnyDesk 3.0 kann unter https://anydesk.de/plattformen heruntergeladen werden. Private Anwender dürfen AnyDesk kostenlos nutzen („AnyDesk Free“). Gewerblichen Anwendern ist die Nutzung zu Evaluierungszwecken für 30 Tage gestattet. Für Selbständige, Unternehmen und andere gewerbliche Nutzer stehen die Lizenzen AnyDesk Lite und AnyDesk Professional zu Preisen ab 60,00 Euro bzw. 180,00 Euro jährlich im Flex-Abo zur Verfügung.