So verpassen Sie blassen Herbstimpressionen eine Extraportion Farbe

Erfahren Sie hier, wie Sie bei kontrastarmen Fotos einen tollen Farbkick verschaffen können

Ich genieße es jedes Jahr aufs Neue, im Altweibersommer mit meiner Kamera durch die Wälder zu streifen. Wenn die Blätter in den schönsten Gelb-, Orange- und Rottönen leuchten, ergeben sich herrliche Fotomotive. Nur leider sind die Farben auf den Fotos oft nicht annähernd so kräftig wie in der Natur. Doch da helfe ich mit Photo Commander 16 einfach ein bisschen nach. Ich zeige Ihnen, wie leicht Sie kontrastarmen Fotos einen tollen Farbkick verschaffen können.

1. Starten Sie Photo Commander 16 und doppelklicken Sie auf das Herbstfoto, bei dem Sie die Faben verstärken möchten.

2. Klicken Sie oben in der Menüleiste auf den Reiter Quick-Fix und anschließend darunter auf Kontrast/Farben.

3. Um Ihrem Foto kräftigere Farben zu verleihen, müssen Sie die Farbsättigung und den Kontrast etwas erhöhen. Hierfür bringt Photo Commander 16 Schieberegler mit, mit denen Sie die entsprechenden Werte exakt einstellen können. Schieben Sie den Regler bei Farbsättigung ein wenig nach rechts. Und zwar so weit, dass die Farben Ihres Bildes kräftiger wirken. Nicht aber so weit, dass Ihr Foto unnatürlich bunt aussieht. Das Vorschaubild auf der rechten Seite zeigt Ihnen das Foto mit den neuen Einstellungen sofort an. So finden Sie leicht die optimale Einstellung für Ihre Aufnahme.

4. Schieben Sie den Regler nun auch bei Kontrast noch ein wenig nach rechts. Sind Sie mit den Einstellungen zufrieden, klicken Sie rechts unten auf die Schaltfläche Ja.

5. Um das farbenfrohe Herbstbild als Dateikopie zu speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Foto und wählen Speichern unter aus. Geben Sie einen aussagekräftigen Dateinamen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Fazit: Mit Photo Commander 16 verleihen Sie kontrastarmen Herbstbildern mühelos kräftigere Farben. Damit gelingen Ihnen stimmungsvolle Impressionen des Altweibersommers.

Wenn Sie weitere Tipps und Tricks zur Bearbeitung Ihrer Bilder erhalten möchten, so testen Sie jetzt ohne Risiko "PC-Wissen für Senioren" - hier klicken!