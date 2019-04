Ungeknickt und unverdeckt: Mit dieser Collage haben Sie Freunde und Familie immer im Blick

Vergessen Sie unordentliche Magnet- oder Pinwände

Bei uns zuhause hing bisher immer eine Magnettafel in der Küche, an der wir jede Menge Fotos von Freunden und Familienmitgliedern aufgehängt haben. Regelmäßig ertappe ich mich, wie ich vor der Magnetwand stehen bleibe, ein Bild betrachte und in Erinnerungen schwelge. Mich stört allerdings, dass ständig Fotos von der überfüllten Wand herunterfallen, weil die Magnete sie nicht mehr halten. Deshalb habe ich mich jetzt entschlossen, die Magnetwand durch ein Poster zu ersetzen, auf dem all meine Lieblingsfotos zu sehen sind. Ich zeige Ihnen, wie Sie solch eine Collage erstellen.

1. Starten Sie Photo Commander 15 (Zum Download hier klicken) und klicken Sie in der Menüleiste auf Assistenten. Wählen Sie Collage erstellen aus.

2. Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie die Fotos aus, die Sie als Collage präsentieren möchten. Klicken Sie anschließend auf Weiter.

Meine Empfehlung: Suchen Sie maximal 25 Fotos aus, wenn Sie die Collage später als DIN-A3-Poster bei einem Druckdienstleister bestellen möchten. Ansonsten werden die einzelnen Fotos zu klein, wenn sie alle sichtbar sein sollen.

3. Photo Commander 15 zeigt Ihnen den Entwurf Ihrer Collage als Vorschau. Die Fotos können Sie im nächsten Schritt noch neu sortieren. Klicken Sie auf Weiter, um die Collage anzulegen.

4. Klicken Sie auf Fertig, um den Entwurf nun nach Ihren Wünschen anzupassen.

5. Klicken Sie auf ein Bild, wenn Sie es verschieben, drehen, vergrößern oder verkleinern möchten. Um es in den Vordergrund zu ziehen, klicken Sie es mit der rechten Maustaste an und wählen Mit dem ausgewählten Objekt und anschließend Objekt ein Level höher.

6. Sind Sie mit Ihrer Collage zufrieden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige freie Stelle neben der Collage und wählen Speichern unter.

7. Fertig ist Ihre Collage mit Bildern von Familie und Freunden. Drucken Sie die Collage einfach mit Ihrem Drucker aus. Vielleicht haben Sie – oder ein Bekannter – ja vielleicht sogar einen A3-Drucker zuhause. In der Größe wirken Collagen am besten.

Fazit: Mit Photo Commander 15 gestalten Sie Ihre Foto-Pinnwand oder Ihre Magnettafel mit Bildern einfach am PC. So halten die Bilder später garantiert bombenfest.

