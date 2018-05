Fotos schneller zum Entwickeln hochladen

Lassen Sie Ihre Bilder auch im Internet entwickeln? Ich mache das nur noch so. Mit FileZilla geht es besonders schnell. Das Programm überträgt ganze Bilderordner in einem Rutsch.

Bei einigen Internet-Fotodiensten können Sie Ihre Bilder per FTP hochladen. Das hat Vorteile: Es geht schneller, und Sie können ganze Ordner auf einen Rutsch hochladen. Die beste So ware für diesen Zweck ist das Open-Source-Programm FileZilla. Ich zeige Ihnen am Beispiel des Bilderdienstes Pixum, wie es geht.

Falls Sie noch nicht bei Pixum angemeldet sind, geben Sie Ihre Daten auf der Internetseite pixum.de/register/ ein. Um Bilder mit FTP hochladen zu können, brauchen Sie die sogenannte Upload-PIN. Diese finden Sie nach der Anmeldung unter pixum.de/mein-pixum/meine-daten. FileZilla installieren Sie von filezilla-project.org. Jetzt haben Sie alles, was Sie brauchen.

Klicken Sie in FileZilla auf Datei / Servermanager und dann auf Neuer Server. Als Namen des Servers geben Sie Pixum ein. In das Feld Server schreiben Sie ftpupload.pixum.com. Die Verbindungsart schalten Sie auf Normal. Als Benutzer tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Das Passwort ist Ihre Upload-PIN. Jetzt klicken Sie auf den Karteireiter Übertragungseinstellungen. Als Übertragungsmodus kreuzen Sie Standard an. Schließlich kreuzen Sie noch an, dass Sie die Anzahl gleichzeitiger Verbindungen begrenzen möchten, und zwar auf 1. Jetzt noch auf Verbinden klicken und Sie können Ihre Fotos hochladen. Danach wechseln Sie wieder in den Browser.

Und schon ist der komplette Bilderordner in Ihrem Eingangskorb beim Fotodienst.