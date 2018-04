Mit BIG Launcher Easy Phone bedienen Sie Ihr Smartphone so einfach wie noch nie

Die Bedienung moderner Smartphones ist durch winzige Symbole, kleine Schaltflächen und schlecht lesbare Texte insbesondere für Senioren erschwert. Mit der Gratis-App BIG Launcher Easy Phone vereinfachen Sie die Smartphone-Bedienung radikal.

Die Zahl der Senioren in Deutschland, die mit einem modernen Smartphone aktiv am Leben teilhaben möchten, steigt weiterhin immens. Auf diese Bedürfnisse haben sich Gerätehersteller wie Doro und Switel spezialisiert, die spezielle Senioren-Mobiltelefone anbieten. Diese Geräte bieten allerdings vergleichsweise wenig Leistung und basieren auf veralteten Android-Betriebssystem-Versionen.

Daher lohnt es sich unbedingt, anstelle eines teuren und funktionseingeschränkten Senioren-Handys die App „BIG Launcher Easy Phone“ auszuprobieren. Diese App legt über die Standard-Oberfläche eines beliebigen Android-Smartphones eine eigene Oberfläche für den Start der gewünschten Funktionen und Apps, was als "Launcher" (zu Deutsch "Starter") bezeichnet wird. Unter den vielen Launcher-Apps für Android-Geräte hat BIG Launcher Easy Phone durch folgende Vorteile eine Alleinstellung:

1. Leuchtstarke Oberfläche mit großen Symbolen: BIG Launcher Easy Phone startet automatisch und legt eine Oberfläche über den Homescreen, die mit großen Symbolen die Gerätesteuerung über den berührungsempfindlichen Bildschirm besonders übersichtlich und einfach macht.

2. Alle wichtigen Funktionen sofort zur Hand: Anstelle von vielen kleinen Symbolen für eine Vielzahl von Apps reduziert sich der BIG Launcher Easy Phone auf die wirklich wichtigen Funktionen.

BIG Launcher Easy Phone läuft auf allen Android-Mobilgeräten. Der Start Ihres Smartphones verändert sich durch den Launcher insofern, als dass Sie beim Einschalten oder Neustart des Geräts Start-App auswählen gefragt werden. Dort wählen Sie per Fingertipp zwischen BIG Launcher Free und der Android Standard-Oberfläche.

In der kostenlosen Free-Version der App können die Symbole in der rechten Spalte nicht frei angeordnet werden. Wenn Sie die App völlig ohne Funktionseinschränkungen nutzen möchten, fallen für diese Version der App einmalig 9,99 Euro an. Das ist im Vergleich zu den üblichen Preisen der Apps im Google Play zwar relativ viel, im Vergleich zum Preis der Anschaffung eines Senioren-Smartphones aber sehr wenig. An diesem Direktlink finden Sie weitere Infos zu BIG Launcher Easy Phone und die Installation aus dem Google Play.