So schließen Sie eine echte Tastatur an Ihr Android-Handy an

Mit einer mechanischen Tastatur schreibt es sich besser. Mit dem passenden Adapter schließen Sie eine ganz normale PC-Tastatur direkt ans Handy an. Oder Sie schicken Ihre Tastenanschläge vom PC zum Androiden.

Android / Deutsch / Open Source. Um längere Texte zu schreiben, ist eine mechanische Tastatur unübertroffen. Sie können an Ihren Androiden Tastaturen mit USB oder Bluetooth anschließen. Bluetooth hat den Vorteil, dass der USB-Anschluss für das Netzteil frei bleibt. Um eine USB-Tastatur anzuschließen, brauchen Sie einen Adapter, der die Micro-USB-Buchse des Mobilgeräts mit dem größeren USB-Stecker der Tastatur verbindet. Solche Adapter sind zu Preisen ab ca. drei Euro im Elektronikhandel erhältlich.



Ihre echte Tastatur konfigurieren Sie direkt in den Einstellungen von Android. Tippen Sie dort unter "System" auf "Sprache & Eingabe".



Sobald eine Hardware-Tastatur angeschlossen ist, finden Sie hier einen Abschnitt "Physische Tastatur". Die Tastatur selbst kann mit einem unverständlichen Kürzel bezeichnet sein, zum Beispiel "HID 046a:0011" oder ähnlich. Tippen Sie dieses Kürzel an, so können Sie das "Tastaturlayout wählen". Oft wird in der Liste der Layouts nur ein Eintrag angezeigt, was wenig Sinn macht - besonders, wenn es der falsche ist. Tippen Sie in dem Fall auf "Tastaturlayouts einrichten". Es erscheint eine lange Liste von Sprachen und dazugehörigen Tastenbelegungen.



Kreuzen Sie "German Android Keyboard" an. Wenn Sie in dieser Liste mehrere Einträge ankreuzen, so können Sie Ihre Tastatur mit Strg-Leertaste zwischen diesen Tastenbelegungen umschalten. Überprüfen Sie, ob die Umlaute und die Sonderzeichen @ und € funktionieren.



