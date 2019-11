So wird die Android-Zwischenablage für Sie zur Zeitspar-Maschine

Jeder PC-Anwender kennt die Zwischenablage als eine superpraktische Methode, Daten ganz einfach innerhalb des Betriebssystems oder zwischen Anwendungen auszutauschen. Über eine solche Zwischenablage verfügt auch das Android-Mobilbetriebssystem, und mit diesen Tricks nutzen Sie das Zeitspar-Potential bei der Gerätebedienung voll aus.

Mal eben den Dateinamen in ein Textdokument übertragen, eine Datei in ein anderes Verzeichnis kopieren oder verschieben, oder auch Texte oder Zahlen in einem Dokument zu duplizieren, das zählt zu den typischen Aktionen, die einfach und schnell über die Zwischenablage (Clipboard) erledigt werden. Die Zwischenablage ist ein Zwischenspeicher, der von Android automatisch zur Verfügung gestellt wird und weder an- noch abgeschaltet werden muss.

Bei dem großen Praxisnutzen ist es wenig erstaunlich, dass auch Android, das führende Betriebssystem für Mobilgeräte, über eine solche Zwischenablage-Funktion verfügt. Allerdings ist die genaue Nutzung den Mobilgeräte-Anwendern bislang eher wenig in „Fleisch und Blut übergegangen“. Das ist schade, denn viele Aktionen, wie beispielsweise das Übertragen einer SMS-Nachricht in eine E-Mail, lassen sich mit der Zwischenablage sehr einfach handhaben. Mit diesem Knowhow und den Tipps sparen Sie viele umständliche Arbeitsschritte ein und machen die Android-Zwischenablage zum echten Power-Hilfsmittel: