Schnittmuster am PC erstellen

Wenn Sie gerne nähen, dann ist das Programm "Seamly2D" für Sie. Damit entwerfen Sie Ihre eigenen Schnittmuster komfortabel am Computer.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Mit Seamly2D entwerfen Sie sowohl einfache als auch komplizierte Schnitte. Vom einfachen T-Shirt über Maßanzüge bis hin zum aufwändigen Hochzeitskleid können Sie alles mit dem Programm gestalten. Die Dateiformate und die Arbeitsweise sind an die Standards der Mode-Industrie angepasst. Als Open-Source-Programm erlaubt Ihnen Seamly2D den vollen Zugang zu allen Aspekten Ihrer Schnittmuster.



Interessant für Teams: Alle Datenformate sind offen dokumentiert und können weltweit per Internet ausgetauscht werden. Egal, wie viele Mitglieder ein Team hat, die Software kostet keinen Cent. Das Programm darf auch kommerziell genutzt werden und ist damit interessant für Schneidereien und kleine Textilhersteller.



Im Download ist ein zweites Programm enthalten, in dem Sie die Maße von Personen speichern können. Dabei können Sie sehr genau vorgehen: Das Programm sieht eine Vielzahl von Messlinien am menschlichen Körper vor. Diese Linien und Messpunkte können direkt in die Schnittmuster eingelesen werden, so dass Sie maßgeschneiderte Kleidungsstücke nähen können. Sie können aber auch für das gleiche Kleidungsstück mehrere Konfektionsgrößen auf der Basis von Maßdateien definieren. Welche Messpunkte Sie dabei verwenden, bleibt Ihnen überlassen. Sie können mit wenigen Standardmaßen arbeiten, Sie können aber auch spezielle Maße für historische Kostüme oder regional übliche Maße verwenden.



