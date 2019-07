Sichern Sie Ihre Fotos mit dem Double Commander

Damit Ihren wertvollen Erinnerungen nichts passiert, kopieren Sie Ihre Fotos am besten auf mehrere Datenträger. Mit der richtigen Software ist das auch bei großen Bildersammlungen schnell erledigt.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Heute zeigen die meisten Dateimanager nur einen Ordner gleichzeitig an, warum auch immer. Eine löbliche Ausnahme ist der kostenlose und quelloffene Double Commander. Besonders gut gefallen mir bei diesem Programm die Kopier-Optionen. Die sind nämlich extrem praktisch, wenn man eine Foto- oder Videosammlung sichern will.



Wer eine Foto-, Musik- oder Videosammlung auf einen Speicherstick oder eine externe Festplatte kopiert, tut das meist nicht nur einmal. Die Sammlungen wachsen, neue Dateien sollen natürlich auch in die kopierten Ordner übertragen werden. Immer die komplette Sammlung zu kopieren, dauert aber viel zu lange. Mit dem Double Commander lösen Sie dieses Problem ganz einfach. So gehen Sie vor:



Starten Sie den Double Commander. Das zweigeteilte Programmfenster zeigt links und rechts je einen Ordner an. Die Windows-Ordner in Ihren eigenen Dateien tauchen hier mit den englischen Bezeichnungen auf, also "Pictures" statt "Bilder" und "Music" mit c statt "Musik" mit k.



Ihre Dateien finden Sie unter "C:\users\elvira", wobei Sie "elvira" durch Ihren eigenen Benutzernamen an Ihrem PC ersetzen. Ich kopiere am liebsten von links nach rechts. Also öffnen Sie links den Ordner mit Ihren Dateien, zum Beispiel "C:\users\elvira". Rechts öffnen Sie den Zielordner, in dem Sie die Dateien sichern wollen, zum Beispiel den USB-Stick "h:\".



Dann klicken Sie links einmal auf den Ordner "Pictures", so dass er in weißer Schrift auf blauem Grund erscheint. Jetzt drücken Sie die Taste F5. Es erscheint eine Meldung, in der Sie auf "Starten" klicken. Sind im Zielordner schon Dateien vorhanden, fragt das Programm nach. Inhalte eines Ordners, der schon besteht, können Sie mit "Merge" einsortieren. Mit "Merge all" erledigt der Double Commander das für alle Ordner in diesem Kopiervorgang. Trifft das Programm auf bestehende Dateien, fragt es erneut nach. Hier können Sie ankreuzen, dass Sie "Alle älteren Dateien überschreiben" wollen.