Ihr eigener Fotoserver

Heute im Newsticker: Eine minimalistische Pixelschrift, eine freie Strickmaschine zum selberbauen, ein Fotoserver für zu Hause, reparierte Links in der Wikipedia und ein freies Buch zum Bastelrechner Calliope.

Pixelschrift

Falls Sie mal Texte in einen Pullover oder eine Decke stricken möchten, dann brauchen Sie eine Pixelschrift. Eine solche ist Minecraftia. Die Schrift enthält alle deutschen Umlaute und steht unter einer freien Creative-Commons-Lizenz.

https://fontlibrary.org/en/font/minecraftia



Strickmaschine

Buchstaben mit der Hand zu stricken, ist natürlich sehr aufwändig. Besser geht es mit einer Strickmaschine. Eine solche können Sie selbst nach frei verfügbaren Anleitungen bauen. Was natürlich auch wieder aufwändig ist.

http://openknit.org/build/



Ihr eigener Foto-Server

PicApport ist eine Software, mit der Sie einen PC in einen Foto-Server verwandeln. In der neuen Version 7.3 können Sie 360-Grad-Panoramas in Diashows integrieren und Fotos gezielt nach Datum auswählen.

https://www.picapport.de



Freies Buch zum Bastelrechner

Wenn Sie mit dem kleinen Bastelrechner Calliope arbeiten wollen, können Sie jetzt das dazugehörige Buch frei online lesen. Mit dem Minirechner lernen viele Schüler an Grundschulen Programmieren.

https://www.dpunkt.de/calliope



Wikipedia repariert Verweise

Von der Wikipedia führt eine riesige Menge an Verweisen zu irgendwelchen Quellen im Internet. Leider werden die Seiten, auf die die Verweise zeigen, oft gelöscht, so dass die Links nicht mehr funktionieren. Neun Millionen kaputte Links hat das Wikipedia-Projekt jetzt mit Hilfe des Internet Archivs repariert. Statt auf die gelöschte Seite zeigen die Verweise jetzt auf die archivierte.

https://blog.archive.org/2018/10/01/more-than-9-million-broken-links-on-wikipedia-are-now-rescued/