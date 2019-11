Einhorn Made in Germany: Gigaset präsentiert neues Pummelphone

Die Gigaset Smartphone-Strategie „Made in Germany“ trägt Früchte: Ab sofort stellt Gigaset das erste Pummelphone in Lizenzfertigung für die Pummeleinhorn GmbH her. Das Unternehmen ist der Rechteinhaber an dem weltweit bekannten Einhorn-Merchandise, das seit Jahren auf eine wachsende Fangemeinde blicken kann.

Das Pummelphone basiert auf dem bereits im Juli 2019 vorgestellten Gigaset GS195 Design-Smartphone. Für die Umsetzung des Pummelphones stellt Gigaset jedoch seine flexiblen Fertigungsmöglichkeiten im Bereich Smartphones im Werk Bocholt unter Beweis.

Während der letzten Jahre hat sich um das bekannte Pummeleinhorn eine umfangreiche Glitzerwelt unterschiedlichster Produkte etabliert. Plüschtiere, Küchenartikel, Wohn- und Dekoartikel oder Schmuck und Schreibwaren. Verständlich, denn wer wünscht sich kein Pummeleinhorn als Freund

Smartphone ergänzt die Welt von Pummel & Friends

Gigaset stellt das erste Pummelphone in Lizenzfertigung vor. Das einzigartige Pummelphone erscheint im Pummel & Friends Design und kann bei einer direkten Bestellung über den Gigaset Onlineshop zusätzlich durch eine individuelle und einzigartige Gravur personalisiert werden.

Auch sonst bietet das Pummelphone alles, was das Einhorn-Fan-Herz begehrt. Auf dem Gerät werden verschiedene Hintergründe vorinstalliert sein. Ein echtes Highlight sind die ebenfalls bereits vorinstallierten Tondateien vom flauschigen Pummeleinhorn höchstpersönlich. Die lustigen System- und Klingeltöne mit Thomas Nicolai, dem Sprecher des Charaktereinhorns aus dem bekannten Pummeleinhorn Hörspiel, sorgen für ein noch schöneres Produkterlebnis.

Nicht nur flauschig, auch leistungsstark

Bei allem Glitzer und Flausch reicht es für ein Pummelphone nicht, nur hübsch auszusehen. Um der beste Freund in der Hosentasche zu werden, muss das Pummelphone auch treu und leistungsstark sein.

Die richtige Technik hierfür kommt von Gigaset: Das Pummelphone bietet ein herausragendes Bilderlebnis mit einem 6,18" FHD+ Notch Display. Für lange Nutzungszeiten beim Streamen, Telefonieren, Surfen oder Chatten sorgt ein beständiger 4.000 mAh Akku mit Schnellladefunktion über USB Typ-C. Die Bedienung dürfte schon kleinsten Einhornliebhabern ganz leichtfallen. Dank Gesichtserkennung und multifunktionalem Fingerprint Sensor ist die Handhabung kinderleicht. Glitzernde Fotos entstehen mit der 13 MP + 5 MP Dual Hauptkamera sowie der 8 MP Frontkamera. Einhörner lieben es, up to date zu sein und da darf Pure Android™ 9.0 Pie nicht fehlen.

Das Pummelphone ist im Gigaset-Onlineshop sowie auf Amazon in der Farbe Dark Purple zum Preis von 199,00 Euro (UVP) erhältlich. Und wer es lieber ein wenig seriöser mag, bekommt das Smartphone auch ganz ohne Glitzer, Flausch und Einhorn – dann heißt es schlicht Gigaset GS195 und ist neben Dark Purple auch in der Farbe Titanium Grey zu haben. Weitere Infos finden Sie unter www.gigaset.com/de_de/smartphones/.