Smartphones und Hörgeräte – so vermeiden Sie Störungen

Smartphones sind unter anderem auch Mobiltelefone. Doch der Einsatz als Telefon ist für Hörgeräteträger in manchen Fällen eingeschränkt. Rauschen und andere Verbindungsstörungen verleiden das Telefonat. Dies sind die Lösungsmöglichkeiten.

Hörgeräte haben eine sehr empfindliche Elektronik. Wird ein Mobiltelefon dicht an ein Ohr mit Hörgerät gehalten, kann es daher bei Telefonaten zu unangenehmen Störungen kommen. Das Gespräch kann durch Rauschen, Knacken in der Verbindung und durch andere Verbindungsstörungen schwer zu verstehen sein. So macht Telefonieren natürlich keinen Spaß. Doch es gibt mehrere Lösungen, wie Sie trotz Hörgeräten auch per Smartphone störungsfrei telefonieren können: