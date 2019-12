YouTube-Videos einfach auf dem PC speichern

Mit diesem kleinen Programm schauen Sie Ihre Lieblingsvideos jetzt auch offline oder erweitern Ihre Musikbibliothek mit Songs von YouTube.

Linux+Windows / Deutsch / Freemium. Den "4K Video Downloader" habe ich vor einiger Zeit entdeckt, als ich nach einer guten Möglichkeit suchte, Musik von YouTube herunterzuladen. Etablierte Programme wie "youtube-dl" funktionieren nämlich nicht immer zuverlässig. Ganz im Gegensatz zu diesem Programm, welches schnell und kostenlos über die Homepage installiert werden kann.



Öffnen Sie ein beliebiges YouTube-Video Ihrer Wahl und markieren Sie mit einem Doppelklick auf die Adresszeile die entsprechende Internetadresse. Die Tastenkombination "Strg+C" kopiert diese in Ihre Zwischenablage. Starten Sie nun den "4K Video Downloader" und klicken Sie oben links auf "Link einfügen".



Das Programm ermittelt nun, welche Einstellungen für dieses Video möglich sind. Anschließend ploppt ein Einstellungsfenster auf. Im kleinen Menü oben links ist bereits "Video herunterladen" ausgewählt. Falls Sie nur den Ton des Videos haben möchten, klicken Sie im Menü stattdessen auf "Audio extrahieren". Im Bereich darunter wählen Sie nun als gewünschte Qualität zum Beispiel "1080p" (sehr gute Qualität), oder falls verfügbar "Original". Zum Schluss geben Sie in der unteren Textzeile den Ordner und den gewünschten Titel an, unter dem Sie Ihr Video speichern möchten (oder belassen es bei den vorgegebenen Einstellungen). Schließlich fehlt nur noch ein Klick auf "Herunterladen" und nach ein paar Minuten haben Sie das Video auf Ihrer Festplatte.



