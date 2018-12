Termin oder Aufgabe aus E-Mail erzeugen und Anhänge behalten

Wenn Sie den Inhalt einer E-Mail in einen Termineintrag oder eine Aufgabe einfügen wollen, geht das am schnellsten, wenn Sie die E-Mail mit der Maus auf die Schaltfläche „Kalender” bzw. „Aufgabe” ziehen. Dabei werden allerdings eventuell vorhandene Dateianhänge nicht mitkopiert. Wenn Sie Anhänge gleich in den Termin bzw. die Aufgabe kopieren wollen, gehen Sie wie folgt vor.

Die Vorgehensweise ist ganz einfach: Statt die E-Mail mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Kalender C bzw. Aufgabe zu ziehen, nehmen Sie die rechte Maustaste. Sobald Sie die E-Mail über der Schaltfläche loslassen, erscheint ein Kontextmenü, in dem Sie drei Wahlmöglichkeiten haben:

Hierhin kopieren als Termin/Aufgabe mit Text: Kopiert den Nachrichtentext und den Kopfteil (Betreff, Absender, Datum) in den Termin/die Aufgabe. Das entspricht dem Ziehen der E-Mail mit der linken Maustaste.

Hierhin kopieren als Termin/Aufgabe mit Anlage D: Damit erhalten Sie einen Termin bzw. eine Aufgabe, in den oder die die komplette E-Mail mitsamt Anhängen eingebettet ist. Mit einem Doppelklick auf das Symbol für die E-Mail öffnen Sie die Mail und haben Zugriff auf die Anlagen.

Hierhin verschieben als Termin/Aufgabe mit Anlage: Dabei wird die Nachricht im Anschluss aus dem Posteingang gelöscht.

Bei Terminen haben Sie noch zwei weitere Möglichkeiten: